Polsat News: неизвестный пытался прорваться к президенту Польши в церкви

Инцидент произошел в католическом храме в Дойлстауне.

Источник: Аргументы и факты

Неизвестный мужчина, переодетый в облачение священника, попытался приблизиться к президенту Польши Каролю Навроцкому во время его визита в американский штат Пенсильвания, сообщает телеканал Polsat News. Инцидент произошел в католическом храме в Дойлстауне.

По данным СМИ, во время мессы мужчина в рясе, который не имел отношения к духовенству, проник в алтарную часть. Опасных предметов при нем обнаружено не было, сопротивления он также не оказывал.

Как уточнил главный редактор польской газеты Fakt Михаил Водзиньский, подозреваемый известен местной польской общине — ранее он уже мешал проведению службы, однако впервые решил выдать себя за священнослужителя. Нарушителя задержали сотрудники службы безопасности.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне был задержан мужчина, пытавшийся сорвать полёт президентского вертолёта с Дональдом Трампом на борту.

