К президенту Польши пристал лжесвященник в католическом храме

Неизвестный в рясе попытался пробраться к главе Польши.
Неизвестный мужчина в облачении католического священника попытался приблизиться к президенту Польши Каролю Навроцкому во время богослужения в храме города Дойлстаун, штат Пенсильвания (США). Об этом сообщил телеканал Polsat News.
«Во время мессы произошел инцидент. Мужчину в ризе, не являющегося священником, вывели из алтаря. При нем не было видимых опасных предметов, и он не оказал сопротивления», — говорится в материале телеканала. Мужчина был оперативно задержан сотрудниками службы безопасности.
Главный редактор польской газеты Fakt Михаил Водзиньский, присутствовавший при происшествии, пояснил: задержанный ранее уже нарушал порядок в храме, однако впервые попытался выдать себя за священнослужителя. По его словам, мужчина известен среди местной польской диаспоры и ранее неоднократно мешал проведению служб.