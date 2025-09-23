Ричмонд
В Башкирии утвердили план празднования Дня народного единства

Радий Хабиров подписал указ о проведении Дня народного единства в РБ.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, который запускает подготовку к празднованию Дня народного единства в регионе. Для организации мероприятий создан специальный комитет, в который вошли члены правительства и руководители ключевых министерств.

Согласно документу, местным администрациям по всей республике поручено украсить к празднику улицы, площади и здания, используя государственную символику России и Башкортостана.

В программе праздника запланированы массовые культурные и спортивные события, а также фольклорные фестивали с участием национально-культурных объединений и творческих коллективов. Кроме того, муниципалитетам рекомендовано организовать в населённых пунктах ярмарки и выездную торговлю.

Правительству республики поручено определить источники финансирования для всех подготовительных работ и мероприятий. Контроль за выполнением указа останется за администрацией Главы Башкирии.

