Жителей Перми напугал густой дым над ТЦ «Луч»

В Перми горожане заметили густой серый дым рядом с торговым центром, что вызвало обеспокоенность. Очевидцы сняли происходящее на видео, ролик опубликовали в местном телеграм-канале.
Автор поста предположил, что произошел пожар неподалеку от ТЦ «Луч». На кадрах видно, как дым поднимается вверх над зданием.
Позже в региональном управлении МЧС объяснили: повода для паники нет — горел мусор на открытой территории.
Ранее «КП-Пермь» писала, что ночью 22 сентября в поселке Набережный Красновишерского округа произошел пожар. На место оперативно выехали пожарные — в тушении участвовали 20 человек и 7 единиц техники. В результате происшествия пострадали трое взрослых. Один человек получил травмы от дыма и огня, двое других — при падении с высоты. Детей среди пострадавших нет.