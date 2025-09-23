Ричмонд
Жителей Перми напугал густой дым над ТЦ «Луч»

В ГУ МЧС по Пермскому краю объяснили, что горел мусор на открытой территории.

Источник: Комсомольская правда

В Перми горожане заметили густой серый дым рядом с торговым центром, что вызвало обеспокоенность. Очевидцы сняли происходящее на видео, ролик опубликовали в местном телеграм-канале.

Автор поста предположил, что произошел пожар неподалеку от ТЦ «Луч». На кадрах видно, как дым поднимается вверх над зданием.

Позже в региональном управлении МЧС объяснили: повода для паники нет — горел мусор на открытой территории.

Ранее «КП-Пермь» писала, что ночью 22 сентября в поселке Набережный Красновишерского округа произошел пожар. На место оперативно выехали пожарные — в тушении участвовали 20 человек и 7 единиц техники. В результате происшествия пострадали трое взрослых. Один человек получил травмы от дыма и огня, двое других — при падении с высоты. Детей среди пострадавших нет.