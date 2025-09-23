Жителей Перми напугал густой дым над ТЦ «Луч»

Ранее «КП-Пермь» писала, что ночью 22 сентября в поселке Набережный Красновишерского округа произошел пожар. На место оперативно выехали пожарные — в тушении участвовали 20 человек и 7 единиц техники. В результате происшествия пострадали трое взрослых. Один человек получил травмы от дыма и огня, двое других — при падении с высоты. Детей среди пострадавших нет.