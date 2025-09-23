Ричмонд
В четвертом за ночь городе введены временные ограничения на полеты самолетов

Сегодня утром в Нижнекамске введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили представители Росавиации.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска.

«Аэропорт Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — пишет Росавиация в telegram-канале.

Ранее ограничения были введены в Самаре, Саратове и в Москве. Все ограничения в этих городах уже сняты. Так, в Самаре возникли массовые задержки и отмены рейсов.