Воздушное пространство над аэропортом столицы Норвегии Осло открыли спустя несколько часов

В Осло были замечены неизвестные беспилотники, аэропорт приостанавливал работу.
Воздушное пространство над аэропортом Осло вновь открыто после нескольких часов ограничений, введенных из-за сообщения о возможном присутствии беспилотника в районе воздушной гавани. Об этом сообщило агентство Reuters.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДва города северной Европы переполошились из-за неизвестных беспилотников: что известно к этому часу.
«Воздушное пространство в аэропорту Осло в Норвегии было вновь открыто к 3:22 (4:22 мск)», — сообщило агентство со ссылкой на заявление представителя управляющей компании Avinor. Временное закрытие воздушного пространства было принято в ночное время — с 1:00 мск — из соображений безопасности.
Ранее сообщалось, что аэропорт Осло временно прекратил прием и отправку рейсов. Все рейсы были перенаправлены в ближайший аэропорт. Кому принадлежали дроны и куда они направились неизвестно.
Также приостанавливал работу и аэропорт Дании. Сообщалось, что в районе аэропорта было зафиксировано присутствие от двух до четырех БПЛА крупных размеров.