Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воздушное пространство над аэропортом столицы Норвегии Осло открыли спустя несколько часов

Воздушное пространство над аэропортом Осло вновь открыто после нескольких часов ограничений, введенных из-за сообщения о возможном присутствии беспилотника в районе воздушной гавани. Об этом сообщило агентство Reuters.

В Осло были замечены неизвестные беспилотники, аэропорт приостанавливал работу.

Воздушное пространство над аэропортом Осло вновь открыто после нескольких часов ограничений, введенных из-за сообщения о возможном присутствии беспилотника в районе воздушной гавани. Об этом сообщило агентство Reuters.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДва города северной Европы переполошились из-за неизвестных беспилотников: что известно к этому часу.

«Воздушное пространство в аэропорту Осло в Норвегии было вновь открыто к 3:22 (4:22 мск)», — сообщило агентство со ссылкой на заявление представителя управляющей компании Avinor. Временное закрытие воздушного пространства было принято в ночное время — с 1:00 мск — из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что аэропорт Осло временно прекратил прием и отправку рейсов. Все рейсы были перенаправлены в ближайший аэропорт. Кому принадлежали дроны и куда они направились неизвестно.

Также приостанавливал работу и аэропорт Дании. Сообщалось, что в районе аэропорта было зафиксировано присутствие от двух до четырех БПЛА крупных размеров.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше