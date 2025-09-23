Посетитель ташкентского зоопарка накормил эму… газетой: теперь птица под наблюдением ветеринаров

В администрации зоопарка напоминают: все животные получают строго сбалансированное питание. Для каждого вида разработан специальный рацион, а любое постороннее вмешательство может нанести вред здоровью. Категорически запрещено кормить животных чем попало и даже домашними продуктами, которые не проходят лабораторных исследований и могут быть опасны для животных. Помните: ваша «доброта» может стоить жизни зверю или птице.