Посетитель ташкентского зоопарка накормил эму… газетой: теперь птица под наблюдением ветеринаров

Инцидент произошел 21 сентября на глазах у детей, которые пришли вместе с этим мужчиной.
Заместитель директора управляющей компании Wildlife Care сразу сделал посетителю замечание. Но мужчина, по словам сотрудников, лишь проигнорировал предупреждение и спокойно пошёл дальше. За нарушение правил поведения мужчину и сопровождавших его детей вывели с территории зоопарка.
Что сейчас с эму?
Птица находится под пристальным наблюдением ветеринаров. Врачи провели обследование и делают всё возможное, чтобы избежать осложнений. Пока специалисты не дают точных прогнозов, но надеются на благоприятный исход и восстановление здоровья эму.
В администрации зоопарка напоминают: все животные получают строго сбалансированное питание. Для каждого вида разработан специальный рацион, а любое постороннее вмешательство может нанести вред здоровью. Категорически запрещено кормить животных чем попало и даже домашними продуктами, которые не проходят лабораторных исследований и могут быть опасны для животных. Помните: ваша «доброта» может стоить жизни зверю или птице.