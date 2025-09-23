Ричмонд
Посетитель ташкентского зоопарка накормил эму… газетой: теперь птица под наблюдением ветеринаров

Vaib.uz (Узбекистан. 23 сентября). В Ташкентском зоопарке снова неприятный инцидент: на днях один из посетителей решил проявить «изобретательность» и накормил страуса эму… обрывком газеты.

Источник: Vaib.Uz

Инцидент произошел 21 сентября на глазах у детей, которые пришли вместе с этим мужчиной.

Заместитель директора управляющей компании Wildlife Care сразу сделал посетителю замечание. Но мужчина, по словам сотрудников, лишь проигнорировал предупреждение и спокойно пошёл дальше. За нарушение правил поведения мужчину и сопровождавших его детей вывели с территории зоопарка.

Что сейчас с эму?

Птица находится под пристальным наблюдением ветеринаров. Врачи провели обследование и делают всё возможное, чтобы избежать осложнений. Пока специалисты не дают точных прогнозов, но надеются на благоприятный исход и восстановление здоровья эму.

В администрации зоопарка напоминают: все животные получают строго сбалансированное питание. Для каждого вида разработан специальный рацион, а любое постороннее вмешательство может нанести вред здоровью. Категорически запрещено кормить животных чем попало и даже домашними продуктами, которые не проходят лабораторных исследований и могут быть опасны для животных. Помните: ваша «доброта» может стоить жизни зверю или птице.