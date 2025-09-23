Военные ВСУ во время отступления пытались переплыть реку на детских надувных кругах

«Видно, что в ход у противника шли абсолютно все подручные средства во время отступления», — заявил боец с позывным Ром. Цитата по РИА «Новости». По его словам, во время зачистки берега реки Северский Донец на юге Серебрянского лесничества российские военнослужащие обнаружили детские надувные круги, а также брошенные разгрузочные жилеты, бронежилеты и каски.