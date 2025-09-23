ВСУ из Серебрянского лесничества в ЛНР пытались отступить через реку.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из Серебрянского лесничества в Луганской народной республике пытались переплыть реку на детских надувных кругах. Об этом сообщил боец российской группировки «Запад» с позывным Ром.
«Видно, что в ход у противника шли абсолютно все подручные средства во время отступления», — заявил боец с позывным Ром. Цитата по РИА «Новости». По его словам, во время зачистки берега реки Северский Донец на юге Серебрянского лесничества российские военнослужащие обнаружили детские надувные круги, а также брошенные разгрузочные жилеты, бронежилеты и каски.
Как ранее сообщалось, ВС РФ за прошедшую неделю смогли добиться тактических успехов на краснолиманском направлении — в районе населенного пункта Ямполь в Донецкой Народной Республике, а также вблизи Серебрянского лесничества, расположенного неподалеку от Кременной в Луганской Народной Республике. Как заявил военный эксперт Андрей Марочко, в указанных районах украинские военные в основном занимались обороной.