В Камышине обнаружили пропавшую 14-летнюю девочку

В городе Камышин Волгоградской области после двух суток поисков волонтеры обнаружили 14-летнюю Диану Исингалиеву. К счастью, подросток жива и здорова.

Напомним, пропавшая девушка вышла из дома еще 20 сентября и больше о ее местонахождении ничего неизвестно.

Вечером 22 сентября волонтером удалось обнаружить подростка невредимой. Сейчас она находится уже дома.