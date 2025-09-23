В Камышине обнаружили пропавшую 14-летнюю девочку

Напомним, пропавшая девушка вышла из дома еще 20 сентября и больше о ее местонахождении ничего неизвестно.
Вечером 22 сентября волонтером удалось обнаружить подростка невредимой. Сейчас она находится уже дома.
В городе Камышин Волгоградской области после двух суток поисков волонтеры обнаружили 14-летнюю Диану Исингалиеву. К счастью, подросток жива и здорова.
