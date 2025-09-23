В Иркутске семь человек пострадали при столкновении автобуса и двух автомобилей

Место происшествия. Видео © ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38.
Как сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области, движение на месте происшествия ограничено по двум полосам. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее в Иркутской области шестеро несовершеннолетних пострадали в ДТП с легковым автомобилем. По предварительным данным, 14-летний подросток взял у отца автомобиль «Лада 2107» и поехал кататься с друзьями. Он не справился с управлением, и машина съехала с дороги. В отношении отца подростка составлен административный материал за передачу транспортного средства лицу без водительских прав.