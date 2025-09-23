Над столицей Татарстана запретили полет самолетов

Подобные ограничения также были введены и в авиагавани Нижнекамска. Ранее эти же меры вводились в Самаре, Саратове и в Москве. Все ограничения в этих городах уже сняты. Так, в Самаре возникли массовые задержки и отмены рейсов. По последней информации, временно не работает аэропорт в Геленджике.