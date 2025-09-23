Над столицей Татарстана запретили полет самолетов

Ограничительные меры необходимы для безопасности полетов и пассажиров.
В воздушной гавани Казани введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт КАЗАНЬ. ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Кореняко. Сообщается, что данные меры необходимы для безопасности полетов и пассажиров.
Подобные ограничения также были введены и в авиагавани Нижнекамска. Ранее эти же меры вводились в Самаре, Саратове и в Москве. Все ограничения в этих городах уже сняты. Так, в Самаре возникли массовые задержки и отмены рейсов. По последней информации, временно не работает аэропорт в Геленджике.