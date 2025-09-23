Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь человек пострадали в массовом ДТП в российском городе

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса произошло утром 23 сентября на Академическом мосту в Иркутске.

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса произошло утром 23 сентября на Академическом мосту в Иркутске. Момент столкновения был зафиксирован видеорегистратором и распространен телеграм-каналом «ДТП 38RUS».

По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, в результате инцидента пострадали семь человек. На месте происшествия работают четыре спасателя со специальным автомобилем.

Участниками аварии стали три транспортных средства: маршрутный автобус № 442, а также автомобили Toyota и BMW. ДТП вызвало масштабную пробку с ограничением движения по двум полосам.

Уточняется, что специалисты продолжают работу на месте происшествия для ликвидации последствий аварии.

Читайте также: Названы подробности аварии с машиной Дмитрия Диброва.