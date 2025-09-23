Семь человек пострадали в массовом ДТП в российском городе

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса произошло утром 23 сентября на Академическом мосту в Иркутске. Момент столкновения был зафиксирован видеорегистратором и распространен телеграм-каналом «ДТП 38RUS».
По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, в результате инцидента пострадали семь человек. На месте происшествия работают четыре спасателя со специальным автомобилем.
Участниками аварии стали три транспортных средства: маршрутный автобус № 442, а также автомобили Toyota и BMW. ДТП вызвало масштабную пробку с ограничением движения по двум полосам.
Уточняется, что специалисты продолжают работу на месте происшествия для ликвидации последствий аварии.
Читайте также: Названы подробности аварии с машиной Дмитрия Диброва.