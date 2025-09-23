Житель Челябинска ответит в суде за оторванный полицейский погон

Фигурант — 37-летний мужчина. Все произошло в августе текущего года в Ленинском районе.
По версии следствия, страж порядка прибыл к находящемуся под административным надзором челябинцу, чтобы проверить жалобы о нарушении общественного порядка.
На требования участкового проследовать в отдел для дальнейшего разбирательства и привлечения к административной ответственности за мелкое хулиганство, находившийся в состоянии алкогольного опьянения горожанин «оказал неповиновение, оторвал погон с форменного обмундирования, высказывая угрозу применения насилия».
Действия злоумышленника пресечены прибывшими по тревоге полицейскими. В итоге на мужчину завели дело по части 1 статьи 318 УК РФ.
«Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили в областной прокуратуре.