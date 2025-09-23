Ричмонд
Житель Челябинска ответит в суде за оторванный полицейский погон

Житель Челябинска ответит в суде за применение насилия в отношении участкового уполномоченного полиции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Фигурант — 37-летний мужчина. Все произошло в августе текущего года в Ленинском районе.

По версии следствия, страж порядка прибыл к находящемуся под административным надзором челябинцу, чтобы проверить жалобы о нарушении общественного порядка.

На требования участкового проследовать в отдел для дальнейшего разбирательства и привлечения к административной ответственности за мелкое хулиганство, находившийся в состоянии алкогольного опьянения горожанин «оказал неповиновение, оторвал погон с форменного обмундирования, высказывая угрозу применения насилия».

Действия злоумышленника пресечены прибывшими по тревоге полицейскими. В итоге на мужчину завели дело по части 1 статьи 318 УК РФ.

«Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили в областной прокуратуре.