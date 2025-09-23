Силы ПВО сбили БПЛВ ВСУ в нескольких районах Ростовской области

Системы противовоздушной обороны отразили ночную атаку беспилотников на территории Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, цели были ликвидированы в Миллеровском и Каменском районах.
«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском и Каменском районе», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировано.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал, что над территорией региона были нейтрализованы четыре вражеских беспилотника. Он добавил, что ранения людей и разрушений удалось избежать.
