В Уфе пропал 23-летний Егор Мутраков

В Уфе начались поиски 23-летнего Егора Мутракова. Об исчезновении молодого человека сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.
Известно, что в последний раз уфимца видели 21 сентября. Поиски осложняются тем, что никто не знает, в чем был пропавший в воскресенье.
Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Если вам известно местонахождение Егора Мутракова, просьба звонить по номерам 112 или 80800−700−54−52.
