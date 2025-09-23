Ричмонд
В Уфе пропал 23-летний Егор Мутраков

В Уфе ищут пропавшего 23-летнего Егора Мутракова.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе начались поиски 23-летнего Егора Мутракова. Об исчезновении молодого человека сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.

Известно, что в последний раз уфимца видели 21 сентября. Поиски осложняются тем, что никто не знает, в чем был пропавший в воскресенье.

Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Если вам известно местонахождение Егора Мутракова, просьба звонить по номерам 112 или 80800−700−54−52.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.