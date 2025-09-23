В Японии встревожились из-за встречи лидеров РФ, КНР и КНДР

«Думаю, что не было ни одного человека, кто не испытал беспокойство, глядя на то, как лидеры Китая, России и Северной Кореи собрались вместе 3 сентября в Пекине», — подчеркнул политик. События в Пекине вызвали тревогу у всего японского общества. Он также добавил, что ситуация с безопасностью вокруг Японии сейчас самая сложная со времен окончания Второй мировой войны и стране необходимо укреплять собственную обороноспособность.