Гладков: Житель Белгородской области пострадал при атаке беспилотника ВСУ

Ранее в Белгороде произошла детонация беспилотника вблизи здания городской администрации, в результате происшествия два человека получили ранения. Мэр города Валентин Демидов призвал граждан во время опасности оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости. Городские власти уточняют информацию о последствиях произошедшего.