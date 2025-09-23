Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков: Житель Белгородской области пострадал при атаке беспилотника ВСУ

Мирный житель получил ранения в посёлке Малиновка Белгородского района в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом почки госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Медики оказывают ему всю необходимую помощь», — написал Гладков.

Ранее в Белгороде произошла детонация беспилотника вблизи здания городской администрации, в результате происшествия два человека получили ранения. Мэр города Валентин Демидов призвал граждан во время опасности оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости. Городские власти уточняют информацию о последствиях произошедшего.