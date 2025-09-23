На Крымскому мосту введены временные ограничения

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Крымского моста. На данный момент точные причины неизвестны. Также не сообщается, находится ли какой-либо автотранспорт в зонах досмотра и как долго продлятся введенные ограничения.