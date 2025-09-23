Ричмонд
Науменко: Четыре автомобиля повреждены из-за взрывов в подмосковном Реутове

В подмосковном Реутове вечером в понедельник, 22 сентября, раздались «сильные хлопки» в районе улицы Строителей, в результате которых были повреждены четыре автомобиля. Об этом сообщил глава города Филипп Науменко в своем Telegram-канале.

По его словам, жертв и разрушений нет, угрозы для жизнедеятельности города и его жителей отсутствует.

— Прошу вас сохранять спокойствие и доверять информации исключительно из проверенных официальных источников, — говорится в сообщении Науменко.

23 сентября в пресс-службе Минобороны сообщили, что за период с 15:00 до полуночи дежурными средствами ПВО России был уничтожен 81 украинский беспилотник.

22 сентября стало известно, что силы российской ПВО за ночь ликвидировали 114 вражеских дронов над территорией страны. Удару подверглись — Ростовская, Астраханская, Брянская области и другие регионы страны.