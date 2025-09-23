Собеседник агентства также добавил, что стремительное отступление ВСУ из Курской области и утрата ими логистических путей не дали украинским военным возможностей эвакуировать боеприпасы, которые разрабатываются в НАТО или США. Арсенал Пикатинни, расположенный в штате Нью-Джерси, представляет собой научно-исследовательский и производственный комплекс, находящийся под управлением министерства обороны США и специализирующийся на разработке современных образцов вооружения.