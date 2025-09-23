В южном городе России введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Геленджика введен план «Ковер».
В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Алексей Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил Кореняко в своем telegram-канале. Решение принято для обеспечения безопасности полетов.
Как сообщили в Минобороны РФ, за ночь на 23 сентября было уничтожено более 80 БПЛА в воздушном пространстве страны. Временные ограничения были введены в аэропорту Самары, Казани и еще нескольких городов. Подробности ночной атаки ВСУ — в онлайн-трансляции URA.RU.