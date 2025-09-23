Ричмонд
Собянин: Силами ПВО за время продолжительной атаки уничтожено 30 БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 23 сентября, сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили четыре беспилотника, направлявшихся в сторону столицы.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в своем личном блоге в MAX.

Всего Силами ПВО за время продолжительной атаки уничтожено 30 беспилотников.

23 сентября в пресс-службе Минобороны сообщили, что за период с 15:00 до полуночи дежурными средствами ПВО России был уничтожен 81 украинский беспилотник.

21 сентября Министерство обороны России заявило, что киевский режим совершил террористическую атаку на гражданские объекты в Республике Крым. По данным ведомства, украинские войска нанесли удары с помощью дронов, снаряженных фугасными боезарядами, по курортной зоне, где отсутствуют военные объекты.

