Белорус получил крупный штраф, перевернув бетонные горшки с цветами в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В милицию поступила информация про повреждение цветочных композиций, расположенных в парке культуры и отдыха имени Янки Купалы. Сотрудниками Центрального РУВД был задержан 28-летний житель Могилева.
Удалось установить, что задержанный белорус отдыхал в одном из заведений Минска, где употреблял алкоголь. После этого мужчина, прогуливаясь по названному парку, заметил цветочные композиции в бетонных горшках, перевернул их и скрылся.
Сотрудникам милиции фигурант сообщил, что был пьян и не может пояснить мотивы своего поступка. Следователи завели уголовное дело за хулиганство.
«Также могилевчанин должен возместить причиненный ущерб в размере более 3200 рублей», — уточнили в милиции.
