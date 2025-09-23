Ричмонд
Белорус получил крупный штраф, перевернув бетонные горшки с цветами в Минске

Житель Могилева перевернул бетонные горшки с цветами в Минске и получил штраф.

Источник: Комсомольская правда

Белорус получил крупный штраф, перевернув бетонные горшки с цветами в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В милицию поступила информация про повреждение цветочных композиций, расположенных в парке культуры и отдыха имени Янки Купалы. Сотрудниками Центрального РУВД был задержан 28-летний житель Могилева.

Удалось установить, что задержанный белорус отдыхал в одном из заведений Минска, где употреблял алкоголь. После этого мужчина, прогуливаясь по названному парку, заметил цветочные композиции в бетонных горшках, перевернул их и скрылся.

Сотрудникам милиции фигурант сообщил, что был пьян и не может пояснить мотивы своего поступка. Следователи завели уголовное дело за хулиганство.

«Также могилевчанин должен возместить причиненный ущерб в размере более 3200 рублей», — уточнили в милиции.

Тем временем в Воложине колдунья выманила у белоруски вещи, деньги и золото, сыграв на болезни ребенка: «Яйца, блюдце и электробритва мужа».

Ранее мы писали, что под Дрогичином пенсионерка умерла, съев приготовленные шампиньоны с участка.

