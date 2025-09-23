В центре Перми подростки устроили драку на глазах у прохожих

В центре Перми школьники устроили кулачную разборку прямо на улице. Видео с места событий появилось в соцсетях в понедельник, 22 сентября, и быстро разлетелось по Telegram-каналам. Информацию об этом «КП-Пермь» подтвердили в УМВД по Перми.
На кадрах видно, как группа подростков собралась между жилыми домами рядом с Центральным универмагом. Школьники встали в круг, а в центре двое парней начали драться. Один из участников в итоге оказался на земле, но второй продолжил наносить удары, несмотря на это.
«В настоящее время по этому факту проводится проверка», — прокомментировали «КП-Пермь» случившееся в ведомстве.