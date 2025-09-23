Ричмонд
Средняя пенсия в Башкирии превысила 22,8 тысячи рублей

Назван средний размер пенсионных выплат в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Средний размер пенсий в Башкирии на начало августа 2025 года достиг 22 896 рублей в месяц. Информация была опубликована на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Согласно отчету Соцфонда, за последний год пенсионные выплаты в регионе увеличились на 11,6%. Аналитики также отдельно показали разницу между категориями пенсионеров. Выяснилось, что неработающие пенсионеры в Башкирии получают в среднем 23 133 рубля, а те, кто продолжает работать, — 21 589 рублей.

Если сравнивать с общероссийскими показателями, то средняя пенсия по стране составляет 23 520 рублей. Меньше всего пенсионных выплаты в Дагестане (17 478 рублей), а самый высокий средний размер пенсии зафиксирован на Чукотке — 38 890 рублей.

