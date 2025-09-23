После массовой тревоги о землетрясении в Алматы началась проверка

21 сентября в 16:25 жителям и гостям Алматы пришло экстренное оповещение из-за землетрясения, которое не ощущалось на территории города, однако эпицентр находился всего в 9 км на юго-запад от Алматы. Позже стало известно, что оповещение пришло из-за того, что датчики сейсмологов зафиксировали землетрясение, после чего Mass Alert запустилось автоматически.