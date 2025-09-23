Силы ПВО за ночь сбили 69 вражеских дронов над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь ликвидировали 69 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым, уточнили в Telegram-канале ведомства.
Днем ранее силы ПВО РФ за ночь ликвидировали 114 вражеских дронов над территорией страны. Удару подверглись — Ростовская, Астраханская, Брянская области и другие регионы страны.
В этот же день в Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание на электроподстанции. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают оперативные службы.