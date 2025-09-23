Ущерб по делу Мерваезовой может достигать около пяти миллиардов рублей

— Мерваезова, Выгулярный, а также три фигуранта дела о хищении у Минобороны РФ денежных средств в ходе исполнения порядка пяти госконтрактов, проходят в рамках одного уголовного дела. Ущерб от их преступных действий может достичь около пяти миллиардов рублей, — уточнил источник.