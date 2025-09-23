Ущерб по делу Мерваезовой может достигать около пяти миллиардов рублей

Ущерб в рамках уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя министра строительства ДНР Юлии Мерваезовой может достигать пяти миллиардов рублей. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в правоохранительных органах.
Одним из фигурантов в деле также выступает экс-глава Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный. Он, Мерваезова и еще трое чиновников обвиняются в хищении денежных средств у Минобороны РФ при строительстве объектов по госконтракту.
— Мерваезова, Выгулярный, а также три фигуранта дела о хищении у Минобороны РФ денежных средств в ходе исполнения порядка пяти госконтрактов, проходят в рамках одного уголовного дела. Ущерб от их преступных действий может достичь около пяти миллиардов рублей, — уточнил источник.
Он отметил, что уголовное дело о хищении средств возбудили еще в июне 2023 года. Потерпевшими признаны около пяти организаций, а также само оборонное ведомство, передает ТАСС.
17 сентября суд арестовал замминистра строительства ДНР. Чиновницу задержали в Пятигорске и этапировали в Москву. Чем известна Мерваезова и как она связана с Выгулярным, выясняла «Вечерняя Москва».