Минобороны: Силы ПВО уничтожили 69 дронов ВСУ над российскими регионами

ПВО России отразила атаку дронов ВСУ на регионы страны.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны России с полуночи до 7:00 мск 23 сентября уничтожили в небе над российскими регионами 69 дронов вооруженных сил Украины. Об этом в Telegram-канале сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что вражеские беспилотники российские военные уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым.

Ранее Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаки дронами на российские регионы. Только за девять часов 22 сентября российские силы противовоздушной обороны уничтожили 81 вражеский беспилотник.

Московский мэр Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ, которые направлялись к российской столице ночью 23 сентября.

