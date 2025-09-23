Ричмонд
ФСБ перекрыла канал нелегальной миграции из Узбекистана на Камчатку

Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю во взаимодействии с коллегами из Новосибирской и Сахалинской областей перекрыли канал незаконной миграции, сообщили «Ъ» в пресс-службе ведомства. В Петропавловске-Камчатском и Новосибирске задержаны трое граждан одной из стран Средней Азии. Возбуждено уголовное дело по факту организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ (ч. 2 ст. 322.1 УК).

Источник: РИА "Новости"

«По данным следствия, сообщники из корыстных побуждений организовали незаконное пребывание соотечественников на территории РФ, изготовив поддельные квитанции об оплате патентов, позволяющих им находиться в стране свыше установленного срока. Подложные документы иностранцы использовали для работы на строительных объектах в Камчатском крае», — сообщили в УФСБ.

Легализованные мигранты также задержаны и помещены в центр временного содержания иностранцев. Им инкриминируется использование подложных документов (ч. 5 ст. 327 УК).

Как сообщили в краевом УМВД, в ходе проверки документов при подаче заявлений на продление разрешительных документов девять граждан Узбекистана предъявили подложные чеки-ордера об оплате патентов. Сумма каждого фиктивного платежа составляла от 32 тыс. руб. до 45 тыс. руб. Устанавливаются все эпизоды незаконной деятельности подозреваемых.

