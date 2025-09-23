ФСБ перекрыла канал нелегальной миграции из Узбекистана на Камчатку

Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю во взаимодействии с коллегами из Новосибирской и Сахалинской областей перекрыли канал незаконной миграции, сообщили «Ъ» в пресс-службе ведомства. В Петропавловске-Камчатском и Новосибирске задержаны трое граждан одной из стран Средней Азии. Возбуждено уголовное дело по факту организации незаконного пребывания иностранных граждан в РФ (ч. 2 ст. 322.1 УК).