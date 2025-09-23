Водитель успел остановить автобус перед своей смертью на мосту в Павлодаре

Видео с места происшествия появилось в Instagram*-паблике pavlodar_budni. На кадрах виден рейсовый автобус и автомобили сотрудников полиции. На асфальте при этом лежит человек. В ДП Павлодарской области пояснили, что мужчине стало плохо. На место выезжали медики скорой помощи.
«Вызов поступил 21 сентября в 14:52. На месте медики констатировали смерть мужчины 1958 года рождения. Причины неизвестны», — сообщили в Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.
В комментариях пользователи отмечают, что скончался водитель автобуса, которому во время движения стало плохо. Он успел остановить транспорт.
* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.