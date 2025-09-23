Водитель успел остановить автобус перед своей смертью на мосту в Павлодаре

Видео с места происшествия появилось в Instagram*-паблике pavlodar_budni. На кадрах виден рейсовый автобус и автомобили сотрудников полиции. На асфальте при этом лежит человек. В ДП Павлодарской области пояснили, что мужчине стало плохо. На место выезжали медики скорой помощи.