Казахстанцы скрывали доходы ради соцпомощи в Туркестанской области

В Туркестанской области выявили схемы незаконного получения адресной социальной помощи. Жители скрывали имущество, доходы и даже членов семьи.

Прокуратура обнаружила, что казахстанцы умышленно занижали свои заработки и исключали работающих членов семьи из заявлений. Это было сделано, чтобы соответствовать критериям бедности и получить выплаты из бюджета.

Органы прокуратуры установили, что в Сарыагашском районе зафиксировано 11 случаев, в Келесском районе — 6 случаев, в Мактааральском районе — 2 случая, где жители незаконно присвоили 4,2 млн тенге. Кроме того, 13 граждан Келесского района скрыли данные о совместно проживающих родственниках. Это позволило им получить еще 2,2 млн тенге из государственных средств. Общая сумма ущерба составила 6,4 млн тенге.

Прокуратура внесла акт надзора в адрес уполномоченного органа, требуя устранить нарушения и усилить контроль за распределением АСП.

Ранее депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил о необходимости проверять кредиты у получателей АСП. Так правительство выяснит, кто берет займ у банка на продукты питания, а кто на предметы роскоши.