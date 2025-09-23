Казахстанцы скрывали доходы ради соцпомощи в Туркестанской области

Органы прокуратуры установили, что в Сарыагашском районе зафиксировано 11 случаев, в Келесском районе — 6 случаев, в Мактааральском районе — 2 случая, где жители незаконно присвоили 4,2 млн тенге. Кроме того, 13 граждан Келесского района скрыли данные о совместно проживающих родственниках. Это позволило им получить еще 2,2 млн тенге из государственных средств. Общая сумма ущерба составила 6,4 млн тенге.