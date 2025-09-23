Главный по КРТ в Екатеринбурге стал фигурантом дела о взятке

Запуск единого оператора КРТ анонсировал прежде директор департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов. Он пояснил, что последние изменения в законодательстве позволяют муниципалитету учредить собственного оператора. По словам Габдрахманова, оператор КРТ будет заниматься сложными площадками, чтобы закрывать задачи муниципалитета и региона.