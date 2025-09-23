Главный по КРТ в Екатеринбурге стал фигурантом дела о взятке

Кировский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу руководителя ООО «Городской застройщик» Евгения Пузырева. Компания является единым оператора комплексного развития территории в городе. Об этом ЕАН рассказали в пресс-службе райсуда.
Пузыреву вменяют ст. 290 УК РФ «Получение взятки». По версии следствия, обвиняемый заключил несколько контрактов с определенной компанией на общую сумму более 94 млн рублей.
За взятку в размере 22 млн рублей глава ООО «Городской застройщик» пообещал принять работы подрядчика без проверки.
Напомним, в сентябре прошлого года правительство Свердловской области создало единого оператора комплексного развития территории для Екатеринбурга. Как следует из постановления, эту функцию будет выполнять ООО «Городской застройщик» — бывшее МУП «Управление капитального строительства».
Запуск единого оператора КРТ анонсировал прежде директор департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов. Он пояснил, что последние изменения в законодательстве позволяют муниципалитету учредить собственного оператора. По словам Габдрахманова, оператор КРТ будет заниматься сложными площадками, чтобы закрывать задачи муниципалитета и региона.