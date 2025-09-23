Ричмонд
Собянин: Средства ПВО поразили еще два летевших к Москве БПЛА

Еще два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были сбиты силами ПВО. Об этом во вторник, 24 сентября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения фрагментов аппаратов работают сотрудники экстренных служб, говорится в личном блоге Собянина в MAX.

За ночь силы ПВО сбили 69 вражеских дронов над территорией России. В частности, дроны сбивали и над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, а также других субъектов.

22 сентября стало известно, что силы российской противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 114 вражеских дронов над территорией страны.

21 сентября Министерство обороны России заявило, что киевский режим совершил террористическую атаку на гражданские объекты в Республике Крым. По данным ведомства, украинские войска нанесли удары с помощью дронов, снаряженных фугасными боезарядами, по курортной зоне, где отсутствуют военные объекты.

