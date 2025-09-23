Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин рассказал об уничтожении ещё двух украинских беспилотников

Системы противовоздушной обороны уничтожили ещё два украинских беспилотника в Московском регионе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Уничтожены ещё два вражеских беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр.

За ночь расчёты ПВО перехватили и ликвидировали 69 украинских дронов над регионами России. Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областями. БПЛА также сбили над территориями Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым. В Московском регионе перехватили уже более 30 БПЛА, информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше