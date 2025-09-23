Собянин рассказал об уничтожении ещё двух украинских беспилотников

За ночь расчёты ПВО перехватили и ликвидировали 69 украинских дронов над регионами России. Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областями. БПЛА также сбили над территориями Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым. В Московском регионе перехватили уже более 30 БПЛА, информация о пострадавших на данный момент отсутствует.