На трассе в Новосибирской области произошло страшное ДТП с фурами и «Газелью». Видео

В Новосибирской области утром на трассе Р-254 «Иртыш» в Барабинском районе произошло крупное ДТП с участием трех фур и «Газели». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«По предварительной информации 23.09.2025 около 8.00 (04:00 по мск) на 1180 км автодороги р-254 на территории Барабинского района произошло столкновение 4 транспортных средств: 3 фур и Газели», — говорится в официальном сообщении пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области в своем telegram-канале. Движение по трассе временно перекрыто.

Водитель «Газели» в результате аварии погиб, на месте происшествия возник пожар, который ликвидировали пожарно-спасательные подразделения. Пожар был оперативно ликвидирован сотрудниками МЧС, угрозы распространения огня на другие транспортные средства не возникло.