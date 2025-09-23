Ричмонд
МЧС объявило ракетную опасность на территории Крыма

На территории Республики Крым объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Источник: Life.ru

«Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым!», — говорится в сообщении.

Жителей полуострова призвали проявлять бдительность.

Напомним, ранее дроны ВСУ атаковали курортный посёлок Форос в Крыму. В результате погибли трое человек, 16 получили ранения. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что виновные ответят за свои деяния. В Госдуме считают, что приказ бить по Форосу отдали в НАТО.

