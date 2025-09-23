Ричмонд
В метро Екатеринбурга на рельсы упала девушка

Сегодня утром в екатеринбургском метро встали поезда в обоих направлениях. На станциях пассажирам сообщали, поезда не ходят «по техническим причинам», а позднее выяснилось, что на станции «Геологическая» на рельсы упала девушка.

Как передает Telegram-канал «Екатеринбург. Главное», который связывают с горадминистрацией, пострадавшая приехала со станции «Чкаловская», вышла из вагона, перешла платформу и упала на противоположные пути. Девушку достали и вывели со станции — с ней все хорошо.

Спустя время, движение поездов было полностью восстановлено.

В пресс-группе городского УМВД также рассказали, что с девушкой общается полиция. Ее осмотрели медики «скорой». По предварительной информации, причиной падения стала обычная неосторожность.