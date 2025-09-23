В трех городах Татарстана введена угроза атаки БПЛА

В условиях угрозы атаки БПЛА введен строгий запрет на размещение фото- и видеоматериалов.
В республике Татарстан был введен режим угрозы атаки БПЛА сразу в трех городах. Решение принято в связи с обнаружением подозрительных объектов в воздушном пространстве региона.
«Объявлена угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск, Елабуга, Альметьевск», — говорится в telegram-канале «Республика Татарстан». В условиях угрозы атаки введен строгий запрет на размещение фото- и видеоматериалов, связанных с применением или последствиями применения дронов на территории Татарстана. Это касается:
информации о типе БПЛА, месте их падения, траектории полета и других деталях;сведений о работе средств ПВО и радиоэлектронной борьбы;публикаций, способных раскрыть местоположение объектов, задействованных в обороне.
Ранее в казанском аэропорту было временно приостановлено выполнение рейсов. Меры приняты в целях обеспечения безопасности пассажиров и организации полетов.