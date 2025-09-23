Человек погиб при столкновении фур и «Газели» в Новосибирской области

На трассе «Иртыш» в Новосибирской области произошло ДТП с участием трех фур и «Газели». По данным регионального МВД, в результате аварии загорелись два автомобиля, а водитель «Газели» скончался на месте.
В ведомстве уточнили, что столкновение произошло около восьми утра по местному времени на 1180-м километре автодороги Р-254 в Барабинском районе. Там сообщили, что одна из фур и «Газель» загорелись после удара.
Спасатели сумели ликвидировать возгорание, передает Telegram-канал МВД.
В региональном управлении МЧС добавили, что движение на трассе было временно перекрыто.
