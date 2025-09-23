Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участница ОПГ осуждена в Челябинской области за сбыт более 3 кг наркотических средств

В Златоусте (Челябинская область) местная жительница осуждена к длительному лишения свободы за незаконное распространение наркотических средств, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Фигурантке 36 лет. Она признана виновной по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств» и «Незаконный сбыт наркотических средств».

С марта 2023 года по апрель 2025-го женщина, являясь участницей организованной преступной группы, занималась распространением мефедрона на территории Златоуста.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 3 килограммов запрещенного вещества.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной восемь с половиной лет исправительной колонии общего режима и штраф в размере 350 тыс. рублей», — прокомментировали в пресс-центре региональной прокуратуры.