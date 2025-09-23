Участница ОПГ осуждена в Челябинской области за сбыт более 3 кг наркотических средств

Фигурантке 36 лет. Она признана виновной по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств» и «Незаконный сбыт наркотических средств».
С марта 2023 года по апрель 2025-го женщина, являясь участницей организованной преступной группы, занималась распространением мефедрона на территории Златоуста.
В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 3 килограммов запрещенного вещества.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной восемь с половиной лет исправительной колонии общего режима и штраф в размере 350 тыс. рублей», — прокомментировали в пресс-центре региональной прокуратуры.