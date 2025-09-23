На Кубани, в Крыму и Ростовской области объявлена ракетная опасность

Сразу в трех российских регионах утром 23 сентября объявлена ракетная опасность. Речь идет о Крымском полуострове, Ростовской области и Краснодарском крае. Об этом сообщили в приложении МЧС России.
«Ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!», — в частности, говорится в публикации ведомства.
Система РСЧС также предупредила о ракетной жителей Краснодарского края и Ростовской области. Гражданам советуют проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг.
Вместе с тем, ранее власти временно закрыли проезд автотранспорта по Крымскому мосту. А дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя прекратила движение морского пассажирского транспорта.
В этих условиях в аэропорту Геленджика Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В ведомстве отметили, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.