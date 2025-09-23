Рейс Владивосток — Москва совершил вынужденную посадку в Пулково

Сейчас ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Шереметьево сняты, сообщили в Росавиации. Всего в ночь на 23 сентября, по данным пресс-службы Пулково, петербургский аэропорт принял 20 рейсов, следовавших в Москву.