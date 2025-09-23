В Волжском мать с дочкой выселили из квартиры

Однако и после возбуждения исполпроизводства женщины продолжали пользоваться чужой квартирой. Тогда судебный пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора, ограничил женщин в праве выезда за пределы Российской Федерации и вручил требование о предоставлении доступа в жилое помещение для проведения исполнительных действий в присутствии участкового. Только после этого они под контролем приставов покинули помещение. При этом им пришлось оплатить исполнительский сбор. Ключи были переданы законному владельцу жилья.