Стихийный мемориал возник на месте гибели девочки под Волгоградом

Жители города Волжского, где накануне под колесами маршрутки погиб 9-летний ребенок, несут цветы и игрушки к месту трагедии.

В городе-спутнике Волгограда на перекрестке улиц Мира и Оломоуцкой, где 22 сентября погибла девочка на самокате, появился стихийный мемориал. В память о ребенке люди несут цветы и игрушки.

«Ужасная трагедия. Соболезнования родным и близким», — пишут жители в соцсетях.

Напомним, страшная авария произошла вечером в понедельник, 22 сентября. Водитель, управлявший автомобилем марки «Пежо Боксер», совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая в момент ДТП пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на самокате.

В результате столкновения с автомобилем несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия до приезда медиков.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.