Стихийный мемориал возник на месте гибели девочки под Волгоградом

В городе-спутнике Волгограда на перекрестке улиц Мира и Оломоуцкой, где 22 сентября погибла девочка на самокате, появился стихийный мемориал. В память о ребенке люди несут цветы и игрушки.
«Ужасная трагедия. Соболезнования родным и близким», — пишут жители в соцсетях.
Напомним, страшная авария произошла вечером в понедельник, 22 сентября. Водитель, управлявший автомобилем марки «Пежо Боксер», совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая в момент ДТП пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на самокате.
В результате столкновения с автомобилем несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия до приезда медиков.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.