Исполнительные производства закрыли в отношении актера Смольянинова*

В отношении актера Артура Смольянинова* закрыли исполнительные производства. Соответствующая информация следует из судебных материалов.
На данный момент артист заочно арестован в России, а также находится в международном розыске. При этом все задолженности актер погасил.
В документе отмечается, что Смольянинов* оплатил имеющийся долг, в связи с чем исполнительное производство прекратилось, передает ТАСС.
11 августа в СМИ также сообщили, что Смольянинов* лишился своего автомобиля Mazda CX-5. Машину забрали судебные приставы из-за непогашенных штрафов и долга по ипотеке.
Уехавший из России актер сейчас проживает в Латвии. В интервью Станиславу Кучере артист признался, что не жалеет о переезде, несмотря на рухнувшую карьеру.
В феврале текущего года Смольянинову* заблокировали банковские счета на территории России. По информации некоторых СМИ, причиной послужило непредоставление актером налоговой декларации.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.