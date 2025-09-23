Собянин сделал объявление для москвичей

Все аппараты были уничтожены средствами ПВО.
Над Москвой были зафиксированы попытки пролета шести беспилотников. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. Позднее поступила информация об уничтожении еще двух вражеских беспилотников. На местах падения обломков БПЛА оперативно приступили к работе специалисты экстренных служб.
Минобороны РФ ранее проинформировало о ликвидации свыше 80 беспилотников в воздушном пространстве. Сообщалось также о звуках взрывов, зафиксированных вблизи улицы Строителей в городе Реутов. Подробности атаки на Москву — в онлайн-трансляции URA.RU.