Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сделал объявление для москвичей

Над Москвой были зафиксированы попытки пролета шести беспилотников. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Все аппараты были уничтожены средствами ПВО.

Над Москвой были зафиксированы попытки пролета шести беспилотников. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. Позднее поступила информация об уничтожении еще двух вражеских беспилотников. На местах падения обломков БПЛА оперативно приступили к работе специалисты экстренных служб.

Минобороны РФ ранее проинформировало о ликвидации свыше 80 беспилотников в воздушном пространстве. Сообщалось также о звуках взрывов, зафиксированных вблизи улицы Строителей в городе Реутов. Подробности атаки на Москву — в онлайн-трансляции URA.RU.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше