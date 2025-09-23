Потерпевшие из «Крокуса» попросили арестовать имущество Агаларовых

Несколько посетителей концерта в «Крокус Cити Холле» рассказали в суде, что им удалось спастись, поскольку перед концертом они вышли покурить, взять воду или подышать свежим воздухом. Один из посетителей заявил, что был на перекуре, когда террористы, проследовав мимо него, начали заходить в концертный зал, и он не вернулся в помещение.