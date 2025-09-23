Потерпевшие из «Крокуса» попросили арестовать имущество Агаларовых

Защита потерпевших в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» обратилась в Следственный комитет с просьбой арестовать активы бизнесменов Араза и Эмина Агаларовых. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил адвокат потерпевшей стороны Игорь Трунов.
По его словам, такие меры необходимы для обеспечения права пострадавших на компенсацию ущерба по делу, связанному с оказанием услуг, не отвечавших требованиям безопасности.
Адвокат уточнил, что АО «Крокус» отвечало за обслуживание системы пожаротушения и контроль эвакуационных выходов, Crocus Group занималась организацией мероприятий, а «Крокус профи» обеспечивало охрану здания. Ходатайство направлено на рассмотрение, передает ТАСС.
22 марта 2025 года прошел ровно год со дня теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия унесла жизни 145 человек. Хронология событий рокового дня и их последствия — в материале «Вечерней Москвы».
Несколько посетителей концерта в «Крокус Cити Холле» рассказали в суде, что им удалось спастись, поскольку перед концертом они вышли покурить, взять воду или подышать свежим воздухом. Один из посетителей заявил, что был на перекуре, когда террористы, проследовав мимо него, начали заходить в концертный зал, и он не вернулся в помещение.