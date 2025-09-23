Ударит или нет: что ждать от магнитной бури 24 сентября 2025

Следите за прогнозами. Проверяйте геомагнитную обстановку. Заранее зная о возможных возмущениях, легче подготовиться. Соблюдайте режим. Спите 7−8 часов, избегайте переутомления и стрессов. Легкие прогулки на свежем воздухе помогут расслабиться. Питайтесь правильно. Ешьте больше овощей, фруктов, пейте 1.5−2 литра воды в день. Откажитесь от кофе, алкоголя и тяжелой пищи, чтобы не нагружать организм. Расслабляйтесь. Травяные чаи (ромашка, мята) и дыхательные упражнения снимут напряжение. Ограничьте время у экранов перед сном — синий свет мешает отдыху. Слушайте тело. При хронических заболеваниях измеряйте давление, держите под рукой препараты, рекомендованные врачом. Метеозависимым стоит проконсультироваться о легких успокоительных. Заботьтесь о технике. Для гаджетов и связи используйте резервное питание или зарядку — слабые бури редко вызывают сбои, но лучше быть готовым.