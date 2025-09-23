Уголовное дело о поджоге более 20 автомобилей во Владивостоке передано в суд. Инцидент произошел 24 марта на улице Пихтовая, сообщили ИА PrimaMedia в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.
По версии следствия, подсудимый готовился к совершению преступления и действовал группой лиц по предварительному сговору. В районе дома Пихтовая, 21б, совершил поджог, в результате которых сгорело более 20 автомобилей.
Уголовное дело рассмотрят в Первомайском районном суде.
Напомним, возгорание на автостоянке во Владивостоке уничтожило 22 автомобиля. Все случилось ранним утром понедельника, 24 марта, в районе автомобильной стоянки на Пихтовой. Жители дома на улице Надибаидзе проснулись ранним утром от оглушительного взрыва, который заставил многих сразу вскочить с постелей. Выглянув в окно, они ахнули от ужаса: на автостоянке, где были припаркованы их автомобили, полыхал огонь. Позже подозреваемых, а именно заказчика и исполнителей, задержали и доставили в отдел полиции. Как удалось установить, двое местных жителей за денежное вознаграждение устроили поджог на парковке на улице Надибаидзе. «Вооружившись» пятилитровой канистрой бензина, они прибыли по адресу и облили указанный заказчиком автомобиль, подожгли перчатку и кинули её в транспортное средство. Машина загорелась, и огонь быстро перекинулся на соседние авто.
Подозреваемые в поджоге 22 автомобилей во Владивостоке отправились в СИЗО.
Расследование уголовного дела продолжается.
Позже организатора поджога 22 автомобилей во Владивостоке заключили под стражу. По ходатайству прокуратуры Первомайского района суд заключил под стражу мужчину, подозреваемого в организации резонансного поджога на улице Пихтовой. По версии следствия, он попытался помочь знакомому выбить долг, наняв исполнителя, который вместе с сообщником поджёг машину должника. Пламя перекинулось на соседние автомобили — всего пострадали 22 транспортных средства.