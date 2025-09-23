Уголовное дело о поджоге более 20 автомобилей во Владивостоке передано в суд

Напомним, возгорание на автостоянке во Владивостоке уничтожило 22 автомобиля. Все случилось ранним утром понедельника, 24 марта, в районе автомобильной стоянки на Пихтовой. Жители дома на улице Надибаидзе проснулись ранним утром от оглушительного взрыва, который заставил многих сразу вскочить с постелей. Выглянув в окно, они ахнули от ужаса: на автостоянке, где были припаркованы их автомобили, полыхал огонь. Позже подозреваемых, а именно заказчика и исполнителей, задержали и доставили в отдел полиции. Как удалось установить, двое местных жителей за денежное вознаграждение устроили поджог на парковке на улице Надибаидзе. «Вооружившись» пятилитровой канистрой бензина, они прибыли по адресу и облили указанный заказчиком автомобиль, подожгли перчатку и кинули её в транспортное средство. Машина загорелась, и огонь быстро перекинулся на соседние авто.